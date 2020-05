1000 zł na wakacje. Bon turystyczny możliwy jeszcze w tym roku. Kto go dostanie?

Bon turystyczny będzie miał ważność dwa lata – tyle czasu będą mieć Polacy, którzy go otrzymają, na wykorzystanie go podczas swojego urlopu .

Bon turystyczny – kto go dostanie?

Kto zapłaci za bon turystyczny?

Jadwiga Emilewicz w programie "Money. To się liczy” powiedziała, że rząd planuje, by nowy program Bon turystyczny 1000+ był programem wieloletnim. Co roku jednak będą zmieniać się proporcje dopłat – coraz mniej będzie wynosił udział państwa, a coraz więcej pracodawcy.