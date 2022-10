1000 tirów śmieci wywozimy co roku z lasów. Ile jest w nich twoich odpadów?

Czy wiecie, że każdego roku z zarządzanych przez siebie terenów Lasy Państwowe wywożą niemal 100 tys. metrów sześciennych śmieci, głównie opakowań po produktach spożywczych? To ok. 1000 tirów. Co więcej, to zaledwie ułamek tego co zalega pod drzewami. I to jak Polska długa i szeroka.