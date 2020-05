100. rocznica urodzin Jana Pawła II. Papież Franciszek odprawił mszę przy grobie Polaka

- Jan Paweł II był człowiekiem Boga, ponieważ modlił się i to bardzo dużo. Jak to możliwe, że człowiek, który miał tyle pracy, bo kierował Kościołem, tyle czasu poświęcał modlitwie? Bo on wiedział dobrze, że najważniejszym zadaniem biskupa jest modlitwa - mówił podczas mszy świętej papież Franciszek. Ojciec Święty stwierdził, że "taka postawa to wzór dla biskupa".