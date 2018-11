100 lat temu kobiety w Polsce otrzymały prawa wyborcze

Dziś mija 100 lat od uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce! Dekret podpisany przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, zapoczątkował zmiany, które wówczas odmieniły całe życie społeczne.

28 listopada 1918 roku kobiety w Polsce uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze

28 listopada 1918 roku, Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Tam można było odnaleźć dwa artykuły, które stanowiły o decyzji o uzyskaniu praw wyborczych przez kobiety: "Art. 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat." oraz "Art. 7. Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi."