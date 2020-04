10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Raport gotowy. Antoni Macierewicz oskarża Donalda Tuska

– Trudno też było sobie wyobrazić, że przyczyną tragedii nie był wypadek, ale to, co naprawdę miało miejsce, czyli eksplozja samolotu w powietrzu – przekonywał polityk.

Macierewicz podczas udzielonego wywiadu wspomniał też o Donaldzie Tusku. Poseł stwierdził, że były premier ponosi odpowiedzialność za to, co stało się 10 lat temu.

– Gdyby nie rozdzielenie wizyt, to do dramatu z pewnością by nie doszło. Później robił wszystko, by sfałszować wyniki badań – powiedział Macierewicz, dodając, że Tusk niejednokrotnie "okłamywał Polaków". – Przykre jest, że ten człowiek się nie zmienił. Nie potrafi po 10 latach spojrzeć na swoją odpowiedzialność w sposób bardziej wyrównany, zgodny z prawdą – tłumaczył marszałek senior.