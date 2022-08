10 mln złotych. Tyle "wylatali" posłowie

Do poselskich przywilejów należą darmowe podróże. Mogą więc bez ograniczeń latać samolotami, jeździć pociągami lub autokarami, np. na posiedzenie Sejmu lub wracając z niego do domu. Wielu wybiera podróże samolotem, w ciągu ostatnich dwóch lat Kancelaria Sejmu zapłaciła za nie prawie 10 mln złotych. Niektórzy posłowie to prawdziwi rekordziści.