Tragedia w Wawrowie. Prokuratura postawiła zarzuty

Do potrącenia 10-latka doszło w piątek około północy w podgorzowskim Wawrowie, podczas gdy dzieci szykowały się do wyjazdu w góry. W trakcie pakowania przez nie rzeczy do autokaru jadący z dużą prędkością samochód marki BMW potrącił jednego z uczestników wycieczki i uciekł z miejsca zdarzenia. 10-latek zmarł w szpitalu.