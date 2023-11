10-latek zabity przez małpę. Straszna śmierć chłopca

Dipak Thakor, 10-letni mieszkaniec indyjskiej wioski Salki, został zaatakowany przez stado małp podczas zabawy z innymi dziećmi - podaje "New York Post". Jedno ze zwierząt miało podbiec do Dipaka, wbić pazury w jego brzuch i wyrwać mu wnętrzności. Chłopiec został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.