10 lat od zabójstwa małej Madzi. Prokurator ujawnia tajniki śledztwa

To był koniec tygodnia. Przeszliśmy jeszcze raz całą trasą, którą miała przechodzić Katarzyna z córeczką. I punkt po punkcie analizowaliśmy to, co powiedziała. Zbieraliśmy materiały z monitoringu, przeczesywaliśmy teren. To było sprawdzanie dosłownie każdego centymetra ziemi w pobliżu miejsca porwania. Już wtedy miałem pewność, że to dziecko zostanie znalezione martwe.