1 września. Donald Tusk nie przyjedzie do Warszawy. Internauci komentują

- Organizatorzy tegorocznych obchodów dali mi jasno do zrozumienia: nie jestem mile widziany. Dlatego nie zamierzam pojawić się w Warszawie 1 września - powiedział na antenie TVN24 Donald Tusk. Stwierdzenie byłego premiera zostało szeroko skomentowane przez dziennikarzy, publicystów i internautów.

Były premier podczas wywiadu przekazał, że zaproszenie na niedzielne obchody do Warszawy otrzymał w czwartek. - Nie lubię dyskusji na temat kto, kogo i kiedy zaprosił. To świadczy o pewnych standardach i kulturze politycznej. I to niezależnie od sporów - wyznał były premier. Do deklaracji Donalda Tuska odnieśli się internauci.