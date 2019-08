1 września. Donald Trump zmienia termin wizyty w Polsce

Prezydent USA Donald Trump przybędzie do Warszawy w niedzielę rano, a nie jak wcześniej podawano, w sobotę wieczorem - potwierdził szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Amerykański przywódca miał pierwotnie przylecieć na Okęcie wieczorem w sobotę. Biały Dom w ostatniej chwili zmodyfikował plan wizyty. Na lotnisku im. Chopina Air Foce One ma wylądować dopiero w niedzielę po godz. 8 czasu polskiego.

2 września będzie turą rozmów delegacji amerykańskiej. Trump spotka się wtedy "w cztery oczy" z Andrzejem Dudą, zaplanowano także rozmowy plenarne delegacji. Później amerykańska głowa państwa przejedzie do Alei Ujazdowskich, gdzie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotka się z Mateuszem Morawieckim.

1 września. NATO w obawie przed przemówieniem Trumpa

"W Sojuszu jest niepokój, czy amerykański prezydent nie wykorzysta pobytu w Warszawie, by kolejny raz skrytykować organizację, a zwłaszcza te kraje, które za mało wydają na obronność" - przekazał PAP w czwartek.

- Trump przyjeżdża w miejsce, które uważa za bardzo przychylne. Często jak jest w takim miejscu, to lubi pochwalić gospodarzy, a "przyłożyć" komuś innemu. Tu jest problem, ale to się wymyka spod tradycyjnych analiz - przyznał rozmówca z NATO Agencji.

Dodatkowo państwa skupione w Sojuszu mają bacznie śledzić sprawę stacjonowania żołnierzy amerykańskich nad Wisłą. Szczególnie obawiać mają się Niemcy po ostatniej zapowiedzi amerykańskiego "commander-in-chief". Trump stwierdził, że nie wyklucza przesunąć wojsk z RFN do Polski.

- Zasadniczo uważam za pożądane wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Ale jednocześnie jestem też za tym, by zostawić w Niemczech tak wielu amerykańskich żołnierzy, jak to możliwe. To nie jest kwestia "albo-albo". Potrzebujemy bazy NATO w Ramstein i potrzebujemy nowej stałej bazy NATO w Polsce - uspokajał niedawno sojuszników premier Mateusz Morawiecki.