1 listopada Wrocław – jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych 2018

1 listopada wrocławianie udadzą się na lokalne cmentarze, aby odwiedzić groby bliskich zmarłych. Zarząd komunikacji miejskiej z tej okazji zorganizował dodatkowe trasy autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, jak dojechać na cmentarz we Wszystkich Świętych 2018 we Wrocławiu.

1 listopada Wrocław – jak dojechać na Cmentarz Grabiszyński

W Wszystkich Świętych we Wrocławiu na Cmentarz Grabiszyński kursować będzie autobus pospieszny: linia A – autobus zatrzyma się dodatkowo na przystanku Grabiszyńska – Cmentarz II

Poza tym dojazd na Cmentarz Grabiszewski 1 listopada będzie możliwy autobusami specjalnymi: Linia 334

Linia 336

1 listopada we Wrocławiu na Cmentarz Grabiszyński dojechać można również specjalnymi liniami tramwajowymi: Linia E1

Linia E6

Linia E7

Linia E9

Wszystkich Świętych Wrocław – dojazd do Cmentarza Osobowickiego

W dniu Wszystkich Świętych we Wrocławiu ułatwiony będzie również dojazd do Cmentarza Osobowickiego. Dojedzie tam regularna linia autobusowa: Linia 118 – z dodatkowymi kursami do pętli Wojnów co 60 minut w godzinach 8.00-20.00

Ze specjalnych linii autobusowych we Wrocławiu 1 listopada osoby chcące dojechać na Cmentarz Osobowicki mogą wybrać: Linia 301

Linia 322

Linia 335

Linia 336

Łatwy dojazd na ten cmentarz we Wrocławiu we Wszystkich Świętych dają dodatkowe linie tramwajowe: Linia E1

Linia E2

Linia E3

Linia E4

Linia E5

Linia E8

Linia E9

1 listopada Wrocław – dojazd do Cmentarza Kiełczowskiego (Psie Pole)

Na Cmentarz Kiełczowski (Psie Pole) dojechać można regularną autobusową linią przyspieszoną: linia N – zorganizowano dodatkowy przystanek Cmentarz Kiełczowski w obu kierunkach od 8.00 do 20.00

Ponadto we Wszystkich Świętych Wrocław stworzył specjalne linie autobusowe: Linia 322

Linia 335

Linia 350

Wszystkich Świętych Wrocław – jak dojechać do Cmentarza na Bardzkiej

Na Cmentarz Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej dojechać będzie można regularnymi liniami. 1 listopada we Wrocławiu przedłużone zostaną linie:

Linia 145 – w godzinach 8.00-20.00 autobus w obu kierunkach pojedzie od skrzyżowania al. Armii Krajowej i ul. Bardzkiej do pętli na rondzie w Iwinach z przystankiem Bardzka (Cmentarz)

Linia 146 – od 8.00 do 20.00 trasa w obu kierunkach zostanie przedłużona od ul. Świeradowskiej do na rondzie w Iwinach, a autobus zatrzyma się na przystanku Bardzka (Cmentarz)

Przystanek Bardzka (Cmentarz) we Wrocławiu we Wszystkich Świętych będzie na wszystkich trasach dziennych przystankiem stałym.

Wszystkich Świętych Wrocław – dojazd do Cmentarza Jerzmanowo

Do Jerzmanowa we Wrocławiu 1 listopada dojedzie linia specjalna: Linia 307

1 listopada Wrocław – dojazd do Cmentarza Leśnica

Również na cmentarz komunalny w Leśnicy dojazd 1 listopada we Wrocławiu będzie możliwy dzięki połączeniu regularnym autobusem: Linia 123 – ułożono specjalny rozkład jazdy 1 listopada dla tej trasy – między 9.00 a 18.00 autobusy kursować będą co 15 minut.

1 listopada Wrocław – trasy autobusów specjalnych

Linia 301

Solidarności – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Rybacka – Zachodnia – Legnicka – Niedźwiedzia – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Dworzec Nadodrze

Dworzec Nadodrze – pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Niedźwiedzia – Legnicka – Zachodnia – Rybacka – pl. Solidarności

Linia 307

Jerzmanowo (Cmentarz II) – Jerzmanowska – Żernicka – Zemska - Rogowska – Strzegomska – Klecińska – Grabiszyńska – Oporów

Oporów – Grabiszyńska – Klecińska – Strzegomska - Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – Jerzmanowo (Cmentarz II)

Linia 322

Nowy Dwór (pętla) – Rogowska – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Hermanowska - Koszalińska – Bystrzycka – Balonowa – Horbaczewskiego – Rondo Szomańskiego - Orlińskiego – Na Ostatnim Groszu - Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego - Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Rondo Szomańskiego - Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Koszalińska – Hermanowska - Chociebuska – Gubińska – Strzegomska – Rogowska - Nowy Dwór (pętla)

Linia 334

Brochów – Chińska – Centralna – Konduktorska - Buforowa – Bardzka (Cmentarz) – Bardzka - Kamienna – pl. Powstańców Śląskich – Zaporoska – Krucza – Inżynierska - Rondo Woźniaka – Aleja Pracy - Hallera - Grabiszyńska - Grabiszyńska (Cmentarz II)

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Hallera – Aleja Pracy – Rondo Woźniaka – Inżynierska – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Kamienna – Bardzka - Bardzka (Cmentarz) – Buforowa – Konduktorska – Centralna – Chińska - Brochów

Linia 335

Kozanów – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Pilczycka – Kozanowska – Kozanów

Linia 336

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – Bałtycka – Kamieńskiego – Kamieńskiego (pętla)

Kamieńskiego (pętla) – Kamieńskiego - Bałtycka - Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz II)

Linia 350

Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka – Azaliowa - Przedwiośnie – Bora-Komorowskiego – Irkucka – Królewska - Osiedle Sobieskiego – Królewska – Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Dobroszycka - Bierutowska - Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Bierutowska - Jana III Sobieskiego – Wilanowska – Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego – Przedwiośnie – Starodębowa - Pawłowicka – Widawska – Pawłowice (Widawska)

1 listopada Wrocław – trasy tramwajów specjalnych

Połączenia tramwajowe we Wszystkich Świętych Wrocław: E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale -

pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

E2

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

E3

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wlkp. - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica –

pl. Powstańców Wlkp. – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno

E4

Kromera – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera - Kromera

E5

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy - most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – Rondo Reagana – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska –

pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka - Rondo Reagana – Skłodowskiej Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy - Wróblewskiego – Olszewskiego – Biskupin

E6

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska –

pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów

Oporów - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego -

pl. Dominikański – Oławska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno

E7

Pilczyce – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Grabiszyńska (Cmentarz) - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – Pilczyce

E8

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława - św. Katarzyny – Piaskowa – Grodzka – most Uniwersytecki – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi - Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska - Gaj

E9

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois - Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju –

pl. Społeczny – Kujawska - pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego - Powstańców Śląskich – Hallera – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Kujawska -

pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Wszystkich Świętych Wrocław - rozkłady jazdy

Tramwaje specjalne 1 listopada we Wrocławiu kursować będą: od 8.00 do 18.00 co 10 minut

od 18.00 do 20.00 co 20 minut