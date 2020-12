Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Krótkie rymowane życzenia

Boże Narodzenie. Krótkie życzenia świąteczne

Krótkie rymowane życzenia na Boże Narodzenie

Pachnących Choinką

Ciepłych Miłością

Smacznych do Syta

Moich i Twoich

Wesołych Świąt

W tym szczególnym dniu znikają cierpienia, przychodzi szczęście,

nadzieja i radość niech Cię wypełni

podziel się opłatkiem i złóż bliskim serdeczne życzenia.

Bo On w stajence się urodzi, więc to jest ta nadzieja i radość

przyjście na świat Jezusa syna Bożego więc śpiewajmy wesołe kolędy.