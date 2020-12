Życzenia świąteczne od Jarosława Kaczyńskiego. Jest nagranie

"Jestem przekonany, że przed Polską dobra, a nawet wielka przyszłość, ale musimy być cierpliwi, zdecydowani, kiedy trzeba - zdyscyplinowani i być przede wszystkim razem. Święta Bożego Narodzenia to także święta jedności. Święta jedności, która jest nam wszystkim bardzo, ale to bardzo potrzebna, szczególnie w trudnym czasie. Jestem przekonany, że ten trudny czas mija. Tego wszystkim życzę, wszystkim Polakom. Niezależnie od tego gdzie są, kim są, jakie mają poglądy, czym się od siebie różnią" - kontynuuje prezes PiS.

Życzenia od pary prezydenckiej

Życzenia bożonarodzeniowe złożyła Polakom również para prezydencka. "Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz szczęścia w Państwa domach. Niech będzie to czas odpoczynku - spokojnego, bezpiecznego, wśród najbliższych. Niech towarzyszy nam wszystkim radość z tego dobra, które otrzymujemy i z tego, którym dzielimy się z innymi" - słyszymy na nagraniu.

Życzenia od Pary Prezydenckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia

"Aby wzajemna okazywana sobie życzliwość pomogła nam pokonać koronawirusa. Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd doceniali i pielęgnowali to, co nas łączy" - dodaje prezydent Andrzej Duda.