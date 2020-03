Życzenia i Wierszyki na Dzień Kobiet. Wyjątkowe słowa na 8 marca

Życzenia na Dzień Kobiet

Choć przez lata święto uważano je właśnie za socjalistyczne, to jednak jest chętnie obchodzone przez kobiety. Mężczyźni obdarowują nie tylko panie ze swojego najbliższego otoczenia. Popularnym prezentem jest kwiatek: róża, tulipan czy goździk. Dobrze jest też przesłać życzenia czy wierszyki za pomocą maila czy sms-a albo wypisać na dołączonej do bukietu kwiatów kartce.

Wierszyki na Dzień Kobiet

Każdego roku jest taki 8 dzień

Mimo, że zimowy

To piękny jak wspaniały letni sen,

Choć to tylko dzień marcowy.

W takim dniu każdy Ci życzy, co tylko może

Ja, korzystając z tej sposobności

Życzę Ci w tej białej puchowej porze

Dużo Słońca i Radości

I aby wszystko, co sobie wymarzysz się spełniło

No i żeby Szczęście na stałe z Tobą było.