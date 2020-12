Życzenia bożonarodzeniowe. Tradycyjne życzenia na święta

Boże Narodzenie 2020 już tuż, tuż. Niebawem zasiądziemy z najbliższymi przy wigilijnym stole i będziemy śpiewać kolędy. Nie zapomnijmy też o życzeniach. Może to być krótki tekst, kilka płynących z serca słów. Mogą to być również rymowane życzenia, wierszyki bożonarodzeniowe, które wyślemy na Facebooku, SMS-em czy na świątecznej kartce. Liczy się pamięć. Najważniejsze, by życzenia na Boże Narodzenie pokazały, że pamiętamy o danej osobie/osobach, którym te życzenia przekazujemy.

(Pixabay)