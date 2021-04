Zwrócił uwagę pasażerowi. Kierowca autobusu zaatakowany metalowym prętem

W nocy z czwartku na piątek w Borku pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do kłótni kierowcy autobusu z jednym z pasażerów. Powodem było jedzenie posiłku przez pasażera wewnątrz autokaru. Mężczyzna miał zignorować prośbę kierowcy o to, by ten nie jadł w środku pojazdu.

Wzbudził podejrzenia kierowcy

Zaraz po tym jak mężczyzna opuścił wnętrze autokaru, kierowca nabrał pewnych podejrzeń w stosunku do wyproszonego pasażera, który zamiast się oddalić, podszedł do jednego z kół pojazdu. Kierowca wyszedł do mężczyzny i to właśnie wtedy został uderzony metalowym prętem w głowę.