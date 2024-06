Zwłoki w jeziorze na Mazowszu. Wcześniej zaginęła 38-latka

Do tragicznego odkrycia doszło w piątek. To wówczas zauważono dryfujące zwłoki w jeziorze w miejscowości Kazuń-Bielany w powiecie nowodworskim. Kilka dni wcześniej zaginęła 38-letnia Marta. Media podają, że to jej ciało zostało wyłowione z jeziora. Z kobietą pożegnali się już znajomi.