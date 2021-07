Zużyte pampersy, podpaski i maseczki na szlakach górskich. "Nowe kategorie śmieci"

- Przynosząc pełne kosze na biwaki przy wiatach, pamiętajmy o zabraniu śmieci. To nawet lżej potem zabrać te puste opakowania - apeluje leśnik. Zaznacza, że bardzo ważne jest też to, aby nie bać się zwracać uwagi ludziom zachowującym się nieodpowiednio na szlaku. - Dziś jest mało odważnych ludzi, aby stanowczo zwrócić uwagę, aby powiedzieć komuś: weź podnieś to, co rzuciłeś i zabierz. Zamiast tego przymykamy oko i to tolerujemy - podkreśla w rozmowie z Wyborczą.