Zuchwały napad w Nowym Targu. Okradli lombard w trzy minuty

Do zuchwałego napadu na lokalny kantor w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej. Złodzieje, używając swojego samochodu jako taranu, wjechali z dużą siłą w drzwi wejściowe do lombardu. Po zniszczeniu wejścia przystąpili do rabunku, który trwał zaledwie około trzech minuty.