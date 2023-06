Zuchwała kradzież. Mogła skończyć się katastrofą

W Zduńskiej Woli doszło do zuchwałej kradzieży, która mogła doprowadzić nawet do katastrofy. Ktoś wykręcił i zabrał cztery tysiące śrub, które wykorzystane były do mocowania szyn. Tym samym złodziej sprawił, że fragment torowiska nie nadawał się do użytkowania aż do czasu naprawy. Na szczęście policjantom szybko udało się złapać sprawcę, który wciąż kręcił się w pobliżu na miejscu zdarzenia.