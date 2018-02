Zrobili z topowej jednostki wojskowej prywatny folwark. Wszystko zaczęło się od nowego szefa

Brak kompetencji, nepotyzm, nadużycia władzy oraz używek. To lista zarzutów, która została ujawniona w jednostce wojskowej NIL w Krakowie po ujawnieniu przypadków mobbingu. Okazało się, że to tylko wierzchołek góry lodowej.

To doprowadziło do kilku patologii. Aby dostać się do służby, nie przywiązywano już zbyt dużej wagi do ekstremalnych testów sprawnościowych oraz do skoków spadochronowych, które wykonywano w jednostce. Dochodziło też do nadużyć przy uprawnieniach do wydania broni.