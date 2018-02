Zostawili psy same w domu. To, co zrobiły mogło skończyć się tragicznie

Nagranie udostępnione przez Departament Straży Pożarnej Southwick powinno być przestrogą dla każdego, kto zostawia czworonogi w kuchni. To, co zrobiły dwa golden retrivery mogło doprowadzić do pożaru całego domu i śmierci zamkniętych w nim zwierząt.

Czworonogi wywołały pożar w domu jednorodzinnym (Facebook.com)

Do niecodziennego zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym w USA w stanie Massachusetts. Dwa psy wykorzystały nieobecność właścicieli, by ściągnąć z kuchennego blatu talerz naleśników. Jeden ze zwierzaków wspiął się na piecyk i chwycił naleśnika. W czasie "kradzieży" włączył łapą kuchenkę gazową. Niedługo później pojawiły się płomienie.

Na nagraniu widać, jak pomieszczenie ogarnia coraz gęstszy dym. Zdezorientowane zwierzaki kładą się na kanapie. W pewnym momencie zaczynają niespokojnie krążyć widać, że są bardzo zdenerwowane.

Na szczęście właściciele mieli zamontowany alarm, którego aktywacja była jednoznacznym sygnałem dla służb ratunkowych o konieczności podjęcia interwencji. Strażakom udało się ugasić pożar, zanim zaczął się rozprzestrzeniać.

Film pojawił się w sieci, jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mają zwierzęta lub małe dzieci.