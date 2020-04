Zostanwdomu. Załatw to, na co nigdy nie było czasu

Pandemia uwięziła nas w domach. To nie musi być zmarnowany czas. Nadróbcie urzędowe zaległości. Bez wychodzenia z domu, bez narażania zdrowia. Przez internet.

Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK

Online możemy uzyskać odpis z księgi wieczystej, dokonać zgłoszenia sprzedaży auta, zameldować się, otrzymać odpis aktu stanu cywilnego, zgłosić narodziny dziecka, czy wniosek o nowy dowód osobisty…

Coraz więcej Polaków o tym wie i chętnie korzysta z e-administracji. W czasie narodowej kwarantanny e-usługi biją rekordy popularności.

Czterokrotnie więcej osób zgłasza online narodziny dziecka. W marcu z opcji tej skorzystało ponad 11 tys. osób. Dla porównania – w marcu ubiegłego roku niespełna 3 tys.

Na kolejnym miejscu jest e-meldunek. W minionym miesiącu w ten sposób zameldowało lub wymeldowało się ponad 12 tys. Polaków. Trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Równie popularne jest wnioskowanie online o odpisy aktów stanu cywilnego. W marcu zrobiły to 9824 osoby.

E-usługi, czyli sprawy urzędowe, które da się załatwić przez internet, można by wyliczać długo. Ich pełną listę znajdziecie na portalu www.gov.pl. To od wizyty na nim powinno się rozpoczynać przygodę z e-administracją. Adres już znacie, czas na kolejną ważną informację. Profil zaufany. To coś, bez czego ani rusz. Dzięki niemu w internecie potwierdzicie swoją tożsamość.

Klucz do e-usług

W skrócie to zestaw zabezpieczonych danych, które jednoznacznie nas identyfikują w sieci. Są w nim zawarte – imię, nazwisko oraz numer PESEL.

– Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. W internecie, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. W sieci nie wylegitymujemy się dowodem osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski, dodając, że jest on także kluczem do e-usług.

Obecnie z profilu korzysta ponad 6 mln Polaków. Tylko w tym roku pojawiło się ponad 1,5 mln nowych użytkowników. W samym tylko marcu ponad 500 tys. Od początku do połowy kwietnia zrobiło to kolejnych 250 tys. osób.

Profil można założyć m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Trzeba być jednak klientem PKO Bank Polski, Alior Bank, Inteligo, Santander, BZ WBK, Bank Pekao, mBank, ING oraz Millenium. Jeśli nie masz tam konta – wejdź na stronę www.pz.gov.pl i wypełnij dostępny tam wniosek. Normalnie po wypełnieniu wniosku powinniśmy udać się do jednego z 1500 punktów potwierdzających. Obecnie mogłoby to być zbyt niebezpieczne. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji wdraża możliwość potwierdzenia profilu zaufanego przez wideoweryfikację. Szczegóły znajdziecie na pz.gov.pl

E-dowód z pomocą aktora

Myślicie, że nie macie nic to załatwienia w urzędzie? A kiedy ostatni raz sprawdzaliście ważność swojego dowodu osobistego? Zresztą z wymianą nie musicie czekać do ostatniego dnia. Niemal w każdej chwili możecie wymienić swój stary dokument na e-dowód, bo właśnie takie dowody wydawane są od ponad roku.

Jak złożyć wniosek online? To bardzo proste. Jeśli boimy się zrobić to sami, wystarczy obejrzeć prosty instruktaż, jaki prezentuje w sieci aktor Michał Czernecki. Warto dodać, że jest on ambasadorem kampanii resortu cyfryzacji "e-Polak potrafi!".

Jak tłumaczy Czernecki, najpierw należy wejść na portal GOV.PL, później – profilem zaufanym zalogować się na "Mój Gov" i wybrać e-usługę Uzyskaj dowód osobisty. Potem system prowadzi nas za rękę.

Zanim jednak zaczniemy procedurę – warto przygotować zdjęcie w wersji elektronicznej, bo będzie nam potrzebne. Nie może to być jakiekolwiek zdjęcie, ale mimo to, można je zrobić w domu, na białym tle. Warunek jest jeden – musi spełniać określone wymagania. Jakie? Wszystko na ten temat przeczytacie na stronie GOV.pl – https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

Wymagania nie są wygórowane – fotografię można wykonać smartfonem.

Bezpiecznie i wygodnie

Nowy dokument, o który możemy wnioskować na GOV.pl, zawiera jedną ważną zmianę – posiada warstwę elektroniczną.

– Dokument, który odbierzemy, będzie e-dowodem, czyli będzie miał warstwę elektroniczną. Takie dokumenty wydawane są w Polsce od 4 marca ubiegłego roku – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip – dodaje.

Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w nim zabezpieczenia powodują, że nikt bez naszej wiedzy nie ma dostępu do zapisanych na nim danych.

Czy warto mieć e-dowód? Dzięki wspomnianej już warstwie elektronicznej dokument upoważnia nas m.in. do komunikowania się z administracją publiczną i innymi podmiotami, do elektronicznego podpisywania dokumentów czy korzystania z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach. Dzięki nowym rozwiązaniom za pośrednictwem e-dowodu będziemy mogli potwierdzić swoją obecność w określonym miejscu i czasie np. w placówce medycznej czy bibliotece. Poza tym nowy dokument ma takie same funkcje jak tradycyjny, czyli taki bez technologicznego wsparcia. Ważność dokumentu wynosi 10 lat.

