Żona Frasyniuka dopięła swego. Rusza proces za słowa "Kto to ru…a"

Po niemal półtora roku rusza w końcu proces, jaki Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk wytoczyła Romanowi Sklepowiczowi za słowa o uczestniczkach czarnego protestu. – Kto to ru…a – pytał w jednym z wywiadów.

Roman Sklepowicz jako prawnik był zapraszany do TVP Info, gdzie komentował m.in. reformę sądownictwa. W internetowej telewizji wRealu24 skomentował też czarny protest. "Ładne laski to idą na dyskotekę, a takie brzydkie, których nikt bzykać nie chce, to idą na demonstracje. Bo ja stałem i patrzyłem, nie? I stałem i sobie mówię: Którą bym bzyknął? Ta? O Jezu, o Boże. Nie, nie tą tylko nie, o Jezus. I tak stałem i wierzcie mi, że cały czas myślałem: Kto to ru…a? Doszedłem do wniosku, że nikt i dlatego idą w tej manifestacji" – mówi Sklepowicz. Dodał, że kobiety chodzą na manifestacje dla seksu. "Nikt nie chce się nad nimi, że tak powiem, ulitować. Nikt nie chce pociągnąć za majtki, no to ona dawaj na manifestację" - podkreślił.