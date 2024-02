Żółty znak z czołgiem. Jak się zachować?

Od poniedziałku na polskich drogach zauważyć można wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Ma to związek z rozpoczynającymi się wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. O sytuacji poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ćwiczenia mają potrwać do końca maja i do tego czasu kierowcy muszą zachować czujność oraz dostosowywać się do określonych zasad.