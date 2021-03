Żołnierze wyklęci. Andrzej Duda o "prawdziwym patriotyzmie"

Andrzej Duda w swoim przemówieniu z okazji Narodowego Dania Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, mówił o konieczności kultywowania ich pamięci. Prezydent stwierdził, że ich historia to źródło wzoru prawdziwie patriotycznej postawy.

1 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji zorganizowane zostały uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

- Cieszę się, że dzisiaj Polska o nich pamięta. To także dla mnie osobiście święto niezwykle ważne z uwagi na pamięć o bohaterach, o żołnierzach niezłomnych, o wszystkich, którzy ich wspierali, którzy swoją postawą pokazywali, jakiej Polski dzisiaj oczekują, dzięki którym tę Polskę dzisiaj mamy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - mówił Duda.

Żołnierze wyklęci. Idea autorstwa Lecha Kaczyńskiego

Prezydent podkreślił, że pomysł by 1 marca ustanowić Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych zrodził się w głowie Lecha Kaczyńskiego. - Byłem wtedy ministrem w jego kancelarii, upoważnił mnie do reprezentowania go przed Sejmem w sprawie tego projektu. Pamiętam jak mówił do mnie, że to ma być święto, które będzie miało charakter państwowy, by świętowano wszędzie, w małych miejscowościach, gdzie ci żołnierze niezłomni byli, gdzie walczyli, gdzie ludzie prze lata musieli ukrywać i szeptali po cichu w rodzinach historię walki - opowiadał.

Duda zaznaczył, że żołnierze wyklęci zasługują w jego ocenie na to, by mówić o ich czynach. - Mówić, świętować, bo przez lata nie wolno było, bo przez lata nikt tym ludziom honoru nie oddał, przez lata zakopywano tę prawdę i ich samych pod tym przysłowiowym chodnikiem, po to, by zapomniano - mówił.

Prezydent zaznaczył, że jego zdaniem historia żołnierzy wyklętych jest źródłem wzorców prawdziwego patriotyzmu i Polska musi pokazywać, że o nich pamięta. - Pamięta dla swojej historii, ale przede wszystkim, że pamięta dla przyszłych pokoleń, by one wiedziały, jaka postawa jest postawą prawdziwego patriotyzmu; jaka postawa jest postawą wzorcową - powiedział Andrzej Duda.