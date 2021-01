Zofia Romaszewska broni Andrzeja Dudę: "nie jest ciamajdą"

- Politycy powinni się interesować tym, jakie jest zdanie prezydenta. On nie jest lalką, której coś można podsuwać do podpisania, ale bardzo sprawnym, kompetentnym, posiadającym już sporą wiedzę politykiem - stwierdziła w rozmowie z "Wprost" Zofia Romaszewska.

Była opozycjonistka obecnie jest etatowym doradcą Andrzeja Dudy. W jej ocenie prezydent nie jest traktowany tak, jak być powinien. - Wcale nie jest ciamajdą. Jest osobą ułożoną i niezwykle grzeczną. Swoje zdanie ma i chce mieć jak największy wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Sądzę, że to osiągnie - dodała.

Zdaniem Romaszewskiej zwłaszcza niektórzy politycy powinni zmienić swoje nastawienie do głowy państwa. - Prezes PiS musi zmienić swój stosunek do prezydenta. Bardzo bym mu radziła jako starsza koleżanka. On na to naprawdę zasługuje - stwierdziła.