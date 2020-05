Znowu tajemnicza przesyłka do biura PiS. "To może być dopiero początek"

A przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu do siedziby Prawa i Sprawiedliwości trafiła inna podejrzana przesyłka. Pracownik ochrony budynku, który rozdzielał paczki do poszczególnych biur zwrócił uwagę na pudełko i powiadomił służby. - Paczka to pudełko kartonowe, które zostało dostarczone przez firmę kurierską. W pudełku znajdowała się folia bąbelkowa, w którą owinięte były 2 butelki szklane koloru brązowego o pojemności ok. 0,5 litra z nieznaną cieczą. Nadawcą przesyłki - według karty nadawczej - był mieszkaniec Krotoszyna. Na pakunku był dopisek "Płyn do Mycia". - mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.