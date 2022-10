Zniknął z anteny TVN. "Odpowiedz krótko na pytanie"

Kraśko odpowiedział, że 4 listopada kończy mu się zwolnienie. - Jestem otoczony fantastycznymi ludźmi. W tej trudnej chwili doznałem niezwykłej, ludzkiej dobroci. I mogę powiedzieć, że kocham "Fakty". To jest wspaniały program. I kocham TVN, "Dzień Dobry TVN" też - odpowiedział niejednoznacznie. Dodał na koniec, że zawsze wierzył w to, że nie wolno pokazywać słabości. - Potworną słabością jest przyznawanie się do słabości. Dopiero teraz doszedłem do wniosku, że wymaga jakiejś odwagi przyznanie się do słabości - mówił dziennikarz.