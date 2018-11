Zniesienie wiz do USA coraz bardziej realne. Wiadomo, co stoi na przeszkodzie

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zapowiedziała, że wizy dla Polaków zostaną zniesione. W środę w Sejmie poinformowała o powstaniu specjalnej grupy roboczej, która nad tym pracuje. Zdradziła też, co stoi na przeszkodzie w osiągnięciu tego celu.

Mosbacher pojawiła się na posiedzeniu polsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej. Ambasador powiedziała, że co tydzień sprawdza postępy w pracach zespołu pracującego nad zniesieniem wiz dla Polaków. - Wizy będą zniesione - miała powiedzieć Amerykanka.

Jak relacjonuje na Twitterze posłanka PO, Agnieszka Pomaska , Mosbacher wskazała jednak na poważną przeszkodę w przekonaniu Kongresu do zniesienia wiz dla Polaków. "To atak na wolność mediów". Ambasador miała zapytać posłów, czy w Sejmie jest przygotowana jakaś ustawa w tej sprawie. "Ostrzegam, bo jestem szczera" - relacjonuje dalej Marcin Święcicki z PO.

- Stawiam sobie za cel zniesienie wiz dla Polaków przed końcem mojej kadencji. Chciałabym, żeby stało się to w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy - zadeklarowała przed miesiącem Mosbacher. Ambasador przyznała, że nie będzie to łatwe zadanie, ale stwierdziła, że jest osobą ambitną, która "nie lubi przegrywać". Podkreśliła też, że Polacy już dawno powinni móc wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy.