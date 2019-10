WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych 2019. Gdzie najtaniej? [Biedronka, Lidl, Carrefour, Tesco] Uroczystość Wszystkich Świętych 2019 odbędzie się już w najbliższy piątek. Przed 1 listopada najpopularniejsze supermarkety starają się przyciągnąć klientów atrakcyjnymi promocjami. Gdzie można kupić najtańsze znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych? Sprawdzamy ofertę sklepów Biedronka, Lidl, Carrefour i Tesco. Znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych – Biedronka Biedronka od poniedziałku zachęca klientów do kupowania kilku zniczy, w zamian oferując kilkunastoprocentowe rabaty. Najtańszy znicz w Biedronce kupimy 1,79 zł, a przy zakupie 12 sztuk cena spadnie do 1,49 zł za sztukę. Najdroższe lampiony, kształtem przypominające latarnie, kosztują 29,99 zł, a jeżeli klient decyduje się na zakup trzech sztuk, wówczas cena spada do 24,99 zł za jeden znicz. W ofercie Biedronki można znaleźć również kwiaty. W okresie Wszystkich Świętych największą popularnością cieszą się chryzantemy. Cięta chryzantema kosztuje 6,99 zł za 3 sztuki. W ofercie znalazły się również chryzantemy w doniczkach. Ich ceny zaczynają się od 5,99 zł. Znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych – Lidl Lidl promocję na znicze rozpoczyna w czwartek 31 października. Najtańszy dostaniemy w cenie 2,99 zł, a za najdroższy trzeba będzie zapłacić 19,99 zł. W promocyjnych cenach będzie można zakupić również wkłady parafinowe do zniczy. Te sprzedawane będą w dwupakach, których ceny zaczną się od 2,99 zł. Lidl przygotował również ofertę kwiatową na Wszystkich Świętych. Od środy na półkach znajdą się chryzantemy w cenie 8,99 zł. Znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych – Carrefour Carrefour, podobnie jak Biedronka od poniedziałku oferuje klientom promocję na zakup kilku zniczy. Wystarczy kupić 3, żeby 4. (najtańszy) dostać za grosz. Francuska sieć marketów przygotowała również bogatą ofertę kwiatów na Wszystkich Świętych. Chryzantemy kupimy za 10,99 zł za sztukę. Carrefour przygotował również bogatą ofertę sztucznych kwiatów, które można wykorzystać do stworzenia własnej wiązanki na Wszystkich Świętych. W ofercie znajdziemy wianki, liście, kwiaty chryzantem i róż. Klienci będą mogli zakupić również gotową wiązankę. Znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych – Tesco Na Wszystkich Świętych przygotowane jest również Tesco. Najtańsze znicze można kupić za 0,79 zł. Najdroższy lampion kosztuje 21,99 zł. W ofercie Tesco znalazły się również wkłady olejowe i parafinowe. Ich ceny zaczynają się od 3,99 zł.

Tesco próbuje przyciągnąć również uwagę klientów poszukujących kwiatów. W ofercie można znaleźć chryzantemy (cięte i doniczkowe) w cenie od 7,99 zł. Na półkowych sklepach znajdą się również sztuczne kwiaty i gotowe wiązanki na Wszystkich Świętych. Zakaz handlu we Wszystkich Świętych Przypominamy, że z zakupami na Wszystkich Świętych warto się pośpieszyć. Wszystkich Świętych to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. 1 listopada obowiązuje zakaz handlu, przez co sklepy będą nieczynne. Znicze, kwiaty oraz wkłady będzie można zapewne kupić na przycmentarnych straganach, jednak ceny tam będą znacznie wyższe niż w supermarketach.