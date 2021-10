Znęcanie nad zwierzętami na Uniwersytecie Przyrodniczym? Połamane kręgosłupy, wycie z bólu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pod lupą. Zdaniem organizacji dbających o prawa zwierząt, na uczelni miało dochodzić do znęcenia nad istotami żywymi - informuje Radio Wrocław. Sprawą zajęły się już Lokalna Komisja Etyczna we Wrocławiu i wrocławska prokuratura. Chodzi o doświadczenia na świniach, do których dochodziło podczas dwóch uczelnianych projektów.