Znamy zwycięzców XII Ogólnopolskiego Mityngu Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych

- Najważniejszą cechą naszych zawodników jest ich dążenie do wykonania zadania. Szczególnie w trójboju to chęć pokonania ciężaru i oczywiście samego siebie, bo tu nie ma walki bezpośredniej z innym sportowcem. Pozostałe to dążenie do zwycięstwa, do zaprezentowania swoich umiejętności, ale też wspieranie siebie nawzajem. Oczywiście sportowcy walczą o jak najlepsze wyniki, ale też wzajemnie sobie kibicują, cieszą się wspólnie z sukcesów. Wszyscy grają razem! – powiedział Henryk Ostrykiewicz, delegat techniczny XII Ogólnopolskiego Mityngu Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych.