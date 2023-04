Znamy wydatki Konfederacji. Na liście przelewów fundacje Brauna i firma brata posła Berkowicza

Logo sklepu to podobizna Konrada Berkowicza z hasłem "Przecież to twoje". To tytuł piosenki, którą poseł Konfederacji wykonał w ramach projektu #hot16challenge. "Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz / Nie zajrzeli do dupy - właśnie tam miałem socjalizm" – rapował Berkowicz. Kubki z wizerunkiem posła z hasłami "Socialists Hunter" lub "Zaglądali do Kufrów" można było kupić po 29,99 zł.