Zmienna pogoda i niebezpieczne oblodzenia. Szykują alerty dla 7 województw

Pogoda w drugiej połowie weekendu nie ulegnie poprawie. W przeważającej większości kraju będzie pochmurno, a temperatury spadną poniżej zera. Złe warunki na drogach będą wymagać od kierowców szczególnej ostrożności.

Ostrzeżenia są ważne co najmniej do niedzieli do godziny 9 rano. Synoptycy informują, że niskie temperatury sprawią, iż mokry śnieg będzie zamarzać. Nawierzchnie dróg i chodników staną się śliskie.