Zmień dom w biuro

Jednym z ważniejszych elementów związanych z firmą jest miejsce, w którym ją rejestrujemy, prowadzimy i spotykamy się z klientami. Szukanie odpowiedniego lokalu na wynajem pochłania dużo czasu i generuje wysokie koszty. Tymczasem firmę możemy zarejestrować w mieszkaniu. Tax Care przedstawia 4 czynniki, o których należy pamiętać, decydując się na prowadzenie biura pod domowym adresem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Taxcare. Zdjęcie klienta. Nie do użytku w innych publikacjach!!! (taxcare, Fot: taxcare)

1. Rejestracja w CEIDG Podstawą założenia firmy jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Początkujący przedsiębiorca we wniosku do CEIDG musi podać m.in. adres zamieszkania oraz adresy związane z firmą, w tym „stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej”, którym może być dom.

Nie można podawać adresów przypadkowych – generalnie, jeśli zamierzamy otworzyć firmę w wynajmowanym mieszkaniu, dobrze będzie uzyskać zgodę właściciela mieszkania. Z kolei przedsiębiorca, który planuje zarejestrować i prowadzić działalność w domu swoich rodziców, np. w jednym pokoju, który udostępnią mu bezpłatnie, może zawrzeć z nimi umowę użyczenia.

Najnowsza wersja wniosku CEIDG-1 daje możliwość wybrania wariantu „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Ta opcja może się sprawdzić w przypadku nisko kosztowej pracy zdalnej. Natomiast, gdy charakter zakładanej działalności wymaga prowadzenia jej w pomieszczeniu albo jeśli przedsiębiorca planuje uwzględniać w kosztach firmy wydatki na jej utrzymanie, nie będzie właściwym wyborem.

2. Wydzielenie przestrzeni

Prowadząc biuro w domu, koniecznym jest określenie powierzchni, jaką przedsiębiorca zamierza przeznaczyć na działalność. Należy również wziąć pod uwagę, czy tę wydzieloną przestrzeń będzie używał tylko podczas pracy, czy też w celach prywatnych (mieszkalnych).

Piwnica prywatnego domu stomatologa, który aranżuje ją na gabinet stomatologiczny, montuje w niej specjalistyczny fotel dentystyczny i pozostały sprzęt medyczny z pewnością traci charakter mieszkalny.

Wydzielenie przestrzeni firmowej pozwala wyodrębnić i precyzyjnie udokumentować koszty związane z funkcjonowaniem domowego biura. Przez ostatnie lata fiskus stał na stanowisku, że jeśli przedsiębiorca zajmuje tylko część lokalu mieszkalnego, to warunkiem rozliczenia w kosztach firmy części wydatków na np. czynsz czy media jest wyodrębnienie pomieszczenia, w którym będzie prowadził firmę. Jednak resort finansów w odpowiedzi z 14 grudnia 2017 r. na interpelację nr 16975 wyjaśnił, że to nieprawda. Właściciel firmy, który rejestruje ją w domu, nie musi wyodrębniać pomieszczenia w dosłownym (fizycznym) sensie. Wystarczy, że określi, w jakiej części (zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów firmowych. W tym celu może określić procentowy udział powierzchni zajmowanej przez biuro w ogólnej powierzchni domu czy mieszkania.

3. Podział kosztów w proporcji

Wydatki związane z używaniem i utrzymaniem mieszkania, w którym prowadzi się firmę, mogą być uwzględnione w kosztach firmy, jeśli zostaną udokumentowane, a wyznaczona w mieszkaniu powierzchnia służy tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli nie pełni jednocześnie funkcji mieszkalnych.

Gdy biurko oraz sprzęt komputerowy znajdują się w pokoju użytkowanym zarówno przez przedsiębiorcę jak i pozostałych domowników, trudno będzie przedsiębiorcy udowodnić, że służą one wyłącznie celom firmowym, a nie zaspokajają potrzeb osobistych całej rodziny.

Wydatki związane z eksploatacją, takie jak rachunki za prąd, ogrzewanie, wodę czy wywóz śmieci – przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów firmy wyłącznie w części przypadającej proporcjonalnie na powierzchnię mieszkania wykorzystywaną w działalności. Tutaj wskazane będzie udokumentowanie części faktury za media dowodem wewnętrznym.

Przedsiębiorca mieszka w mieszkaniu o powierzchni 60 mkw. Na siedzibę swojej firmy zaaranżował pokój 12 mkw. po starszym dziecku, które już się wyprowadziło. Miesięczne opłaty za prąd, wodę itd. wynoszą 600 zł. W koszty firmowe będzie mógł zaliczyć 120 zł (0,2*600 zł).