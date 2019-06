Zmiany w Straży Marszałkowskiej. Powołano nowego komendanta

Jak informuje Kancelaria Sejmu, nowym Komendantem Straży Marszałkowskiej został Wojciech Leśnik. Od marca tego roku pełnił wspomnianą funkcję w zastępstwie za odwołanego Piotra Rękosiewicza.

Decyzję w tej sprawie podjęła szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Leśnik do marca tego roku pełnił funkcję zastępcy komendanta SM.

Straż Marszałkowska to umundurowana formacja podległa Marszałkowi Sejmu. Do jej zadań należy m.in. ochrona budynków Sejmu i Senatu i kontrola uprawnień do przebywania na terenie parlamentu. Strażnicy SM wykonują również zadania reprezentacyjne.