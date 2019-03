Zmiana na lepsze – e-faktura

Już wkrótce zamawiający w ramach zamówień publicznych zostaną zobowiązani do przyjmowania tzw. ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. To rozwiązanie, umożliwia automatyczną komunikację między systemami teleinformatycznymi. E-faktury pozwolą zaoszczędzić czas, zasoby oraz pieniądze. Taka forma fakturowania jest także bardziej ekologiczna i sprzyja handlowi zagranicznemu.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym została uchwalona 9 listopada 2018. Wejdzie w życie już w kwietniu bieżącego roku. W tej chwili trwają prace nad uruchomieniem platformy do przekazywania faktur drogą elektroniczną. Pierwsi użytkownicy będą mogli zarejestrować się na platformie jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.