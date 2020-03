Zmiana czasu z zimowego na letni 2020. Kiedy nastąpi?

Zmiana czasu 2020. Kiedy należy przestawić wskazówki?

W naszym kraju mamy do czynienia z dwoma zmianami czasu. Pierwsza z nich – z czasu zimowego na letni – nastąpi już w ostatni weekend marca, a więc w nocy z 28 na 29 marca. Tradycyjnie przestawimy wskazówki zegarów o godzinę do przodu – z 2:00 na 3:00.

Ta modyfikacja oznacza, że w niedzielę pośpimy godzinę krócej. Muszą być jednak jakieś pozytywy. Dużym plusem zmiany czasu z zimowego na letni jest to, że słońce będzie zachodziło godzinę później, a co za tym idzie – dłużej będzie jasno.

Do czasu zimowego powrócimy w październiku. 25. dnia tego miesiąca dokonamy przesunięcia wskazówek zegarów z godz. 3:00 na 2:00. Wtedy będzie okazja do odespania godziny straconej pod koniec marca.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Niestety, wiele wskazuje na to, że nieprędko doczekamy się ostatniej zmiany czasu. Był pomysł na likwidację tego rozwiązania, ale póki co projekt nie został wdrożony w życie. Mimo pozytywnej opinii Parlamentu Europejskiego , pojawiły się głosy niezadowolenia wśród przedstawicieli państw tworzących Unię Europejską.

Wobec tych zdarzeń może dojść do takiej sytuacji, że nigdy nie doczekamy się definitywnej rezygnacji ze zmieniania czasu. Zwolenników takiego rozwiązania nie brakuje, ale wciąż coś stoi na przeszkodzie, by zmianę czasu z zimowego na letni i na odwrót odłożyć do lamusa.