Zmiana czasu na letni 2020. Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu 2020

Od ponad stu lat, dwa razy w roku zmieniamy czas. W ostatni weekend marca przechodzimy na czas letni, czyli w nocy z soboty na niedzielę – o godzinie 2:00 - przesuwamy wskazówkę o godzinę do przodu. W 2020 roku czas na letni zmieniać będziemy w nocy z 28 na 29 marca. Zgodnie z założeniem ma to pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu świata dziennego.

Ostatnia zmiana czasu

W 2019 roku Parlament Europejski przegłosował projekt, według którego obowiązek zmiany czasu miał zostać zlikwidowany w 2021 roku. Dla wielu mieszkańców Europy jest to problematyczne i wpływa na ich samopoczucie. Trudno jest im przyzwyczaić się do godzinnej zmiany czasu. Dlatego politycy chcieli zrezygnować z tej tradycji.

Przywódcy krajów Unii Europejskiej byli innego zdania i zmiana czasu nadal będzie obowiązywać. Wszystko przez to, że założenia parlamentu były mało szczegółowe i mogły wywołać jeszcze większe zamieszanie. To poszczególne kraje miały zadecydować, na jaki czas przejdą, co mogłoby wywołać problemy choćby przy podróżach.

W związku z tym do zmiany czasu nadal będzie dochodzić co pół roku. Choć początkowo może to stwarzać problemy, to jednak szybko się przyzwyczajamy do przesunięcia zegarków o 60 minut.