Zmiana czasu 2021 już niedługo. W którą stronę przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2021. Czy tym razem śpimy dłużej, czy krócej?

Zmiana czasu następuje w Polsce dwa razy do roku. Pierwszy raz odbywa się wiosną - wtedy przechodzimy na czas letni. Drugi raz ma miejsce jesienią, gdy zmieniamy czas na zimowy. Ponieważ wielkimi krokami zbliża się pierwsza zmiana, sprawdziliśmy, kiedy dokładnie przestawić wskazówki zegara. Od kiedy będzie obowiązywał czas letni?

Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się co roku końcem marca. Zwykle przeprowadzana jest w czasie weekendu, kiedy większość Polaków nie musi iść do pracy. Tym razem zmiana czasu na letni nastąpi w pierwszy wiosenny weekend, czyli 27-28 marca. Dokładnie o godzinie 2:00 w nocy, 28 marca, czas zmieni się z zimowego na letni. Jak to się będzie odbywało? W którą stronę należy przestawić zegarki? Ci, którzy w tym dniu nie będą pracować na nocną zmianę, będą spać dłużej czy krócej?