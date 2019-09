Zmarł Ric Ocasek, wokalista The Cars był gwiazdą w latach 80.

Ric Ocasek zmarł w niedzielę 15 września w swoim domu na Manhattanie. Miał 75 lat. Ric Ocasek był znany przede wszystkim jako wokalista pop-rockowego zespołu The Cars. Ich największa popularność przypadła na lata 80. XX wieku.

Najpopularniejszymi krążkami The Cars były płyty "Shake It Up" z 1981 roku i "Heartbeat City" wydana w 1984 roku. To właśnie na "Heartbeat City" pojawiły się najpopularniejsze piosenki The Cars: "You Might Think", "Magic" i "Drive".