Zmarł prezes-prorok mormonów. Stał na czele kościoła, który nie stroni od pieniędzy

W USA zmarł jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Thomas Monson był prezydentem-prorokiem mormonów. Niewiele kościołów może konkurować z nimi pod względem wpływów i bogactwa. Jednym z wyznawców jest Mitt Romney, był nawet kandydatem Partii Republikańskiej do Białego Domu.

Thomas Monson zmarł w wieku 90 lat w Salt Lake City, stolicy stanu Utah, gdzie znajduje się główna siedziba Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (LDS), którego wyznawcy potocznie nazywani są mormonami. Monson od ponad pół wieku należał do władz kościoła, co oznacza, że był uznawany za proroka. Najpierw był członkiem Kworum Dwunastu Apostołów, następnie dołączył do Rady Prezydenta, aby w 2008 r. zastąpić poprzedniego prezydenta Gordona Hinckleya.