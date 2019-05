Zmarł nastolatek przysypany na terenie żwirowni koło Pucka

W poniedziałek zmarł 15-letni Filip, który został zasypany na nieczynnej żwirowni w Smolnie niedaleko Pucka (woj. pomorskie). Chłopiec walczył o życie w szpitalu od ponad dwóch tygodni.

Jak ustalili policjanci z puckiej komendy, 13-latek i 15-latek spacerowali po nieczynnym żwirowisku. W trakcie schodzenia ze skarpy nagle pod nogami 15-latka zapadła się ziemia, chłopiec wpadł do osuwiska i został przysypany piaskiem. Młodszy kolega próbował wyciągnąć go własnymi siłami, ale nie udało mu się to. Pobiegł do najbliższego domu wezwać pomoc.