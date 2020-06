Zmarł Marian Pietraś, radny powiatu lubelskiego. Miał wypadek samochodowy, który spowodował pijany kierowca

Marian Pietraś, rady powiatu lubelskiego z list Polskiego Stronnictwa Lubelskiego, był pasjonatem motocykli. W minioną sobotę jechał wraz z kolegą, przez miejscowość Kępa Mazowiecka w gm. Lipsko w woj. mazowieckim. Tam właśnie doszło do tragicznego wypadku.

Jak ustaliła policja, w pewnym momencie kierowca fiata cinquecento stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Następnie znowu odbił na jezdnię i zajechał drogę jadącym tam motocyklistom. Pierwszym z nich był Marian Pietraś, który nie miał czasu na reakcję i zderzył się z samochodem. Drugi motocyklista uniknął uderzenia, kładąc motocykl na jezdni. Radny w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Radomiu. Lekarzom nie dało się go uratować i Marian Pietrać w nocy zmarł. Drugi motocyklista nie odniósł poważniejszych obrażeń.