Złożyła doniesienie na Mejzę. Posłanka pokazała pismo od Witek

"W 2021 roku złożyłam doniesienia do prokuratury na posła Mejzę. Żadne z nich nie zakończyło się postawieniem zarzutów. Co więcej, śledztwo w sprawie dwóch nadal się toczy, bo Prokuratura od kilkunastu miesięcy albo próbuje przesłuchać uzdrowiciela z Meksyku, którym poseł kusił zrozpaczonych rodziców śmiertelnie chorych dzieci, albo próbuje porozumieć się z CBA w sprawie wyłudzeń" - pisze we wtorek na Twitterze posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.