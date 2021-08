Złoty wieczór podczas IO Tokio 2020. Dublet Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka

Tokio 2020. Dominator Nowicki, nie dał szans rywalom. Fajdek przełamał niemoc

Wojciech Nowicki był jednym z głównych faworytów do złota po zwycięstwie w kwalifikacjach. Presja go nie przytłoczyła. Prowadzenie w konkursie objął już w pierwszym rzucie i nie oddał go do końca zawodów. Wszystkie młoty wyrzucane przez Polaka lądowały powyżej 81 metra, a zwycięstwo zapewnił mu rzut na 82,52 m.