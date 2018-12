Złota era branży lotniczej. Praca nie tylko dla pilotów

Latamy dużo i będziemy latać jeszcze więcej. Eksperci prognozują stały wzrost liczby pasażerów na całym świecie, także w Polsce. Coraz więcej pracy jest w związku z tym także dla obsługi naziemnej, czyli tzw. handlingu.

Zacznijmy jednak od sytuacji na świecie, bo to, co dzieje się w skali globalnej przekłada się na polski rynek lotniczy.

Jak zakładają autorzy dokumentu wzrost ruchu pasażerskiego na świecie przez najbliższe 20 lat wyniesie średnio 4,4 proc. rocznie. Liderami wzrostu będą kraje rozwijające się w regionie Bliskiego Wschodu – tu można nawet mówić o tempie na poziomie 6,7 proc. oraz w obszarze Azji i Pacyfiku – 5,6 proc. Jeśli chodzi o kluczowe połączenia europejskie do 2035 roku najszybciej będą się rozwijać także kierunki bliskowschodnie oraz Azji i Pacyfiku.

Rynek europejski nadal będzie się rozwijał, ale nieco wolniej niż rynek światowy ze względu na niższą dynamikę europejskiego PKB, które wyniesie 1,7 proc. względem wzrostu światowego - 2,8 proc. W Europie rośnie natomiast udział przewoźników niskokosztowych jak Ryanair czy Wizzair. W 2017 roku wyniósł on już 43 proc. I co ciekawe rośnie liczba niskokosztowych połączeń nie tylko na trasach europejskich, ale też długodystansowych.

W Polsce w 2017 roku liczba obsłużonych przez porty lotnicze pasażerów zwiększyła się o aż 18 proc. To drugi wynik na świecie pod względem dynamiki. PwC szacuje, że dobiegającym końca 2018 roku będzie to 12 proc. A to oznacza, że polski rynek lotniczy wciąż przejawia duży potencjał wzrostu, jeden z największych w Europie. Najlepsze wyniki odnotowały lotniska: Warszawa Chopin (wzrost o 23 proc.), Katowice (21 proc.), Wrocław (18 proc.) czy Kraków (17 proc.).