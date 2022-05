Czy Rosjanie będą mieć czym jeździć? Sprzedaż samochodów wygląda dramatycznie

Szefostwo Łady oświadczyło już, że zamierza projektować nowe samochody i części w taki sposób, by w mniejszym stopniu polegać na importowanych częściach. Takie hasła to jednak mrzonka, bo Rosjanie nie są w stanie samodzielnie opracować nowych technologii. Mogą to jednak zrobić ze wsparciem innego gracza. Mowa o Chinach.